مفوضية اللاجئين بالسودان: أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من الخرطوم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، أن مفوضية اللاجئين بالسودان، أعلنت أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من الخرطوم منذ بدء الاشتباكات.

كما كشفت مفوضية اللاجئين بالسودان، أنها أوقفت معظم أنشطتها مؤقتاً بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

الوضع الصحى فى السودان بعد اندلاع الاشتباكات

من ناحية أخرى، أعلنت الصحة العالمية، أن 16% فقط من مستشفيات السودان تعمل بكامل طاقتها، وأن هناك 23% من المستشفيات في أماكن النزاع في الخرطوم تعمل بنصف طاقتها، وكشف أسامة أبوبكر، مدير إدارة الاتصال والتواصل الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر السوداني، أن المخزونات الطبية بالخرطوم على وشك النفاذ، وأن هناك نقصًا حادًا في الكوادر الطبية، بينما قال متحدث الصحة السودانية الدكتور محمد إبراهيم، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إجمالي عدد الجرحى في الاشتباكات وصل حتى الآن إلى 2941 حالة وعدد الوفيات في المستشفيات 199 وفاة، وأن هناك انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مستشفيات السودان، وأن هناك 99 مستشفى تقدم الخدمة من أصل 134