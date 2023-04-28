رفع 7934 طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

رفعت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٧٩٣٤ طن خلال الفترة من ٢١ أبريل ٢٠٢٣ وحتى ٢٧ أبريل ٢٠٢٣.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٦١٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٣٣٠ طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١١٣٦ طن على مدار الأسبوع الماضي.