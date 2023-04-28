الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء ونائبه يؤديان صلاة الجمعة في مسجد النصر بالعريش

صلاة الجمعة بالعريش
صلاة الجمعة بالعريش

أدى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، صلاة الجمعة في مسجد النصر بالعريش.

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ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بمناسبة احتفال محافظة شمال سينا بعيدها القومي والذكري الحادية والأربعين لذكرى تحرير سيناء.

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حضر الصلاة كلا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، و المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة.

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وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، موضوع "حق العمل".

 وأكد مرزوق خلال خطبته بمسجد النصر بمدينة العريش على أهمية اتقان العمل، فالعمل عباده والإهمال والتقصير فيه معصية.

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من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى التحرير.

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مصر سيناء شمال سيناء صلاة الجمعة الجمعة

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