كولر: جاهزون لمباراة الرجاء المغربى.. واللاعبون لديهم خبرة المواجهات الكبيرة

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه سعيد بالأجواء والاستقبال المميز في المغرب، وإقامة المباراة وسط حضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن فريق الرجاء منافس قوي ويملك جمهورا كبيرا.

وأكد «كولر» على أن الأهلي ما زال أمامه شوط ثانٍ قوي في المغرب، ولاعبو الفريق يملكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

وألمح كولر إلى أن الأهلي لا يشعر بأي قلق على الإطلاق، والجميع ينظرون للأمام، ولا أحد يتوقف عند نتيجة مباراة، مؤكدا أن أداء الفريق يتطور باستمرار؛ بدليل النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن غياب بعض العناصر؛ بسبب الإصابة لا يمثل قلقًا للجهاز الفني، في ظل امتلاك قائمة من اللاعبين المميزين، وتقارب مستويات الجميع يسهل تعويض الغيابات التي تطول الفريق.

دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي عقد اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء الزي الأبيض كاملًا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء غدٍ السبت على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.