قبل تزوير نتفليكس.. هكذا قدمت هوليوود الملكة المصرية "كليوباترا" بعيون إليزابيث تايلور

قبل أن تزور شبكة “نتفليكس” وتشوه الملكة المصرية "كليوباترا" كونها سمراء البشرة، قدمت النجمة العالمية إليزابيث تايلور شخصية كليوباترا في الفيلم الذي أنتجته هوليوود في العام 1963 والذي فاز بأربع جوائز من جوائز الأوسكار وترشح لخمسة أخرى.

وفي العدد 552 والصادر بتاريخ 27 فبراير من العام 1962، قدمت مجلة الكواكب الفنية تغطية خاصة عن فيلم كليوباترا، وتابعت عمليات التحضير له، ومنها مجيئ بطل الفيلم ريتشارد بريتون ومخرجه جوزيف مانكيفيتش إلي القاهرة لتحضير مشاهد الفيلم.

ويستهل محرر الكواكب مشيرا إلي: من روما طار جو بويكين مدير الإنتاج وأندرو مارتون مخرج المعارك المشهور إلي القاهرة منذ أيام، جاءوا لالتقاط المشاهد الأخيرة في فيلم "كليوباترا" علي شواطئ النيل، في اليومين الأخيرين من أبريل يصل جوزيف مانكيفيتش ومعه النجم ريتشارد بريتون الذي يقوم بدور مارك أنطونيو في كليوباترا.

أما إليزابيث تايلور، الملكة، فقد فاجأها تسمم مفاجئ وحملت إلي المستشفي من بيتها الذي تنزل فيه بروما، وقد تسبب مرض ليز في مفاجأات غير متوقعة، أقلها ألا تتمكن ليز من الحضور إلي القاهرة في منتصف مايو، ولن يتأخر عرض "كليوباترا" عن أعياد الميلاد في ديسمبر.

لعنة “كليوباترا” تصيب إليزابيث تايلور

ويتابع المحرر: قال لي جو بويكين، مدير الإنتاج لفيلم كليوباترا، أن إليزابيث تايلور أو الملكة كما يسمونها يصيبها صداع مستمر كلما حملت فوق رأسها تاجًا من التيجان العديدة التي تظهر بها أمام الكاميرا كملكة لمصر القديمة، وأنها تضطر بين مشهد وآخر أن تخلع التاج وتهز رأسها وتنتظر حتى يخف الصداع.

وفي الوقت نفسه، يصل جوزيف مانكيفيتش الليل بالنهار لكي ينتهي من تصوير أضخم فيلم عرفته الشاشة. مشاهد السيناريو وعبارات الحوار بعدها بالليل، ثم يتفقدها في النهار داخل المستعمرة المدينة التي أقامها علي بعد أميال من روما، وبنى فيها مدينة الإسكندرية القديمة بالقرب من ميناء أنزنيو الإيطالي، بناها بالمسلح ووفر لها كل المعالم التي ميزتها أيام كليوباترا ومن المنتظر أن يتحول البناء بعد أن ينتهي التصوير إلي ملهي ليلي عالمي.

ريتشارد بريتون في القاهرة من أجل كليوباترا

وعلمت من جو بويكين أن ريتشارد بريتون الذي يقوم بدور مارك أنطونيو، سيحضر إلي القاهرة مع جوزيف مانكيفيتش مخرج الفيلم آخر أبريل، وأن الأخير سيخرج فقط المشاهد التي يظهر فيها بريتون، بينما يقوم مارلون بتصوير المشاهد الكبيرة التي ستلتقط في القاهرة للصراع بين أنطونيو وكليوباترا من جانب وأكتافيوس من جانب آخر.

ولن يخرج مارلون معارك بالمعني المفهوم، فكل الذي يخرجه في أسابيع يقضيها في القاهرة، مشاهد هجر جيش أنطونيو له وانضمام جنوده إلي جيش أكتافيوس بعد نزوله إلى الإسكندرية.

ما بين كليوبترا وإليزابيث تايلور من تشابه

ويسأل محرر الكواكب جو بويكين، مدير الإنتاج لفيلم كليوباترا عما إذا كانت إليزابيث تايلور ستأتي إلي القاهرة؟، فيجيبه الأخير: ستأتي للزيارة فقط قرب منتصف مايو، للزيارة فقط، وستقضي شهرا في القاهرة يصور فيه مارتون الجزء الخاص به، ويصور قبله مانكيفيتش الأجزاء الخاصة بـ بريتون ومارتون كما قال لي أنه سعيد بالعودة إلي القاهرة فقد عمل فيها وأخرج فيلما، وهو يعرف كل العناصر الطيبة الموجودة عندنا، بل أن له أصدقاء بين السينمائيين، ولن يأتي بغير المعدات اللازمة للتصوير من روما.

ويمضي محرر الكواكب في تقريره مشددًا على: “وهناك أكثر من تشابه بين ملكة السينما الجميلة إليزابيث تايلور، وبين كليوباترا ملكة النيل صاحبة الأفعي المشهورة التي تمثل ليز الآن حياتها، كلتاهما بدأت حياتها العملية من سن السابعة عشرة، تزوجت كليوباترا شقيقها بطليموس في هذه السن ومات بعد عام. وتزوجت ليز وهي في نفس السن من جلين دافيز بطل الكرة في أمريكا، ومات بعد عام، وتزوجت كليوباترا شقيقها الأصغر، بينما تزوجت ليز من ماك هيلتون ابن مالك الفنادق ولم يدم هذا أو ذاك، فكل من الملكتين كانت تدرك أنها خلقت لتصاحب العظماء من الرجال، كليوباترا تزوجت من قيصر وليز تزوجت مايكل ويلدنج ثم مايكل تود”.

وأحبت كلتاهما بعد هذا، ليز أحبت إيدي فيشر وكليوباترا أحبت أنطونيو، نهاية كليوباترا معروفة، ولكن ليز لازالت تعاني المرض وتعيش مع إيدي فيشر الذي تحول إلي مدير لأعمالها، وأعطاه المنتج والتر واجنر وظيفة فنية بأجر 1500 دولار في الأسبوع.

الملكة كليوباترا تمنح إليزابيث تايلور مليون دولار

وعن أجر إليزابيث تايلور في فيلم “كليوباترا”، يوضح محرر الكواكب: “وأجر ليز عن دور كليوباترا مليون دولار، وهو أكبر أجر دفع لممثلة سينمائية، هذا عدا حصة من الأرباح التي سيحققها الفيلم عند عرضه”.

وتعيش ليز الآن في قصر علي أطراف روما، مع زوجها إيدي فيشر وأولادها الثلاثة، وأربعة قطط من القطط السيامية ذات الفراء النادر، وتقول ليز أنها تشعر أخيرا بالسعادة في هذا البيت، ولكن أهل روما يتساءلون بحزن: هل ستكمل ليز الفيلم؟

لقد تعرضت ليز للمحن والمرض المفاجئ منذ شرعت تستعد لتمثيل دور ملكة النيل، وتوقف تصوير كليوباترا عامًا كاملًا حتي تنجو ليز من مرضها، وأذابت الأمطار ديكورات ومشاهد، كانت شركة فوكس قد أقامتها في لندن قيمتها مليون دولار، ثم نقلت الشركة مركز تصوير الفيلم إلي روما، تحقيقا لرغبة أبدتها ليز، ولكن جو روما لم يكن بأحسن من جو لندن. تعطل العمل أكثر من مرة، مانكيفيتش الذي آل إليه الفيلم بعد أن أعتذر ماموليان عن إخراجه يضع يده علي قلبه خوفا من أن يعاود المرض ليز.