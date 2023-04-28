3 فئات لأسعار التذاكر.. عمر خيرت يلتقى جمهوره فى حفلين بالأوبرا

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء حفلين ضخمين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو المقبل، برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا

وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين، صباح اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي الخاص بالحجز الإلكترونى لدار الأوبرا، إلى جانب شباك التذاكر بالدار، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 610 جنيهًا.

برنامج حفلي عمر خيرت بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفلان فى تمام الثامنة مساءً، ويعزف خلالهما خيرت، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «إمتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

- حفلين للموسيقار عمر خيرت بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

ومن جهة أخرى، يحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلي ضخمين بقيادة المايسترو ناير ناجي، الأول يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، داخل القاعة الكبرى بالمتحف المصري الكبير.

ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

أما الحفل الثاني من المقرر إقامته يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.