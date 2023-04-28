الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي.. غياب لوكا مودريتش أسبوعين للإصابة

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

تعرض الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه التي جمعته بـ جيرونا في الدوري الإسباني.

وتم استبدال مودريتش في مباراة ريال مدريد وجيرونا، والتي خسرها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث لقطته عدسات الكاميرات يضع الثلج حول قدميه.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن مودريتش يعاني من تمزق في أوتار الركبة اليسرى.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن مودريتش سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة، ليغيب عن مباريات فريقه ضد خيتافي وألميريا وريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة بأن مودريتش لن يتمكن من التواجد أمام أوساسونا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضح التقرير، وجود شكوك حول إمكانية لحاق لوكا مودريتش بمباراة فريقه المصيرية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء 9 مايو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوكا مودريتش ريال مدريد الدوري الاسباني كاس ملك اسبانيا مانشستر سيتى

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