الأمن العام يضبط 70 ألف لعبة نارية في 3 محافظات

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن أسيوط والمنيا والبحيرة، عددا من حائزي ومتجري الألعاب النارية، وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، وبحوزته 14250 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام".

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص بدائرة قسمى شرطة "ملوى- المنيا" بمحافظة المنيا وبحوزتهم 19994 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" وضبط 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة وبحوزتهم 37300 وحدة ألعاب نارية صغيرة الحجم – 35 طلقة "محدثة صوت".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.