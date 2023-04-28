الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 70 ألف لعبة نارية في 3 محافظات

جريدة الدستور

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن أسيوط والمنيا والبحيرة، عددا من حائزي ومتجري الألعاب النارية، وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، وبحوزته 14250 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام".

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أشخاص بدائرة قسمى شرطة "ملوى- المنيا" بمحافظة المنيا وبحوزتهم 19994 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" وضبط 4 أشخاص بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة وبحوزتهم 37300 وحدة ألعاب نارية صغيرة الحجم – 35 طلقة "محدثة صوت".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

الأمن العام يضبط الالعاب النارية أمن أسيوط بمحافظة المنيا ضبط احد الأشخاص ضبط 4 أشخاص قطاع الأمن العام مركز شرطة المحمودية

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