30 عربة قطار "ثالثة مكيفة" تصل إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر.

وبذلك وصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري 755 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية+ 256 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول بقية العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار اتفاق بين وزارة النقل (هيئة السكك الحديدية) وشركة “جانز مافاج” المجرية لتصنيع وتوريد بقية العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300عرية سكة حديد جديدة، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات إلى 1350عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وقال الوزير إن الصفقة إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير جميع الإمكانات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية.

ولفت إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

صفقة 1350 عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.