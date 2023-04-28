الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 26

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بأنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أننا سنشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى أن سرعة الرياح من 60: 70 كم /س، وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.