الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحانات آخر العام لصفوف النقل الأزهرى غدًا

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تنطلق غدًا السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل بالأزهر الشريف، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انطلاق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم 29 أبريل الجاري، بمادتى القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثاني للصف الأول الإعدادى، ويؤدي الطلاب يوم 29 أبريل الامتحانات في مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو". 

كما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحاناهم السبت 29 أبريل في مادتى الفقه واللغة العربية النحو والصرف.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: يمتحن المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، والمطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

كما أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات للصفين الرابع والخامس الابتدائى، وذلك على النحو الآتى: يضاف نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يكون امتحان مادة المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيها التلاميذ قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددًا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش. 

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ، ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-4-2023

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ.. دعاء الصباح اليوم الجمعة 28- 4 - 2023

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 28-4-2023

موعد الحجز الإلكترونى لـ"شقق سكن كل المصريين 4"

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء