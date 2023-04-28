الهلال الأحمر السودانى: لا يمكن وصف حجم المعاناة الإنسانية فى السودان الآن

أعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن وصف حجم المعاناة الإنسانية في السودان الآن، بحسب نبأ عاجل عبر قناة العربية نيوز الاخبارية.

جاء ذلك في ظل استمرار الاشتباكات الحادة والقتال العنيف بين قوات الجيش السوداني برعاية الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن الهلال الاحمر السوداني عن استمرار تدهور الوضع الصحي في السودان، إثر الاشتباكات وبالرغم من الإعلان عن الهدنة المؤقتة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن أسامة أبوبكر المسؤول الأمني بالهلال الأحمر السوداني، أن المسافات الشاسعة بين الأقاليم تحد يواجهنا، كاشفًا عن أنهم يجدون صعوبة الوصول للمستشفيات بسبب الاشتباكات.

كما شدد مسئول بالهلال الأحمر السوداني على ضرورة وجود ضمان أمن الطواقم الطبية، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف تواصل تقديم الخدمة للمرضى.

وتزدادت حدة الأزمات الانسانية في السودان، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات الخاصة والحكومية خرجت من الخدمة بالخرطوم نتيجة تدني الوضع الأمني، كما أن هناك افتقارًا واضحًا في الخدمات الطبية مثل الأكسجين والأدوية.

فيما اكد أن مخزون الدم في المستشفيات السودانية تدنى بصورة كبيرة، كما أن انقطاع التيار الكهربائي باستمرار في المستشفيات أزمة حقيقية، مشيرا الى ان الجمعية الهلال الاحمر تركز على تحديات كبيرة يوجهها الشعب السوداني خلال هذه الفترة.

وأكد، أن الجمعية لديها 245 متطوعا يعملون داخل المستشفيات السودانية، ولكن التحدي الحقيقي لنا هو توفير مسارات آمنة لنقل المصابين، حيث اننا نواجه صعوبة في نقل المصابين ميدانيا بسبب استمرار الاشتباكات في البلاد، متابعاً أن جمعية الهلال الأحمر السوداني تشير الى ان الوضع الصحي في السودان صعب، والأوضاع هنا تتفاقم نتيجة الاشتباكات.

وكانت قد تفاقمت الأحداث بين الطرفين يوم السبت الموافق 15أبريل إثر العديد من الخلافات حول الاتفاق السياسي في السودان.