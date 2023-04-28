بعد تلميح الأبيض.. تعرف على تاريخ انسحابات الأهلى والزمالك فى مواجهات القمة

يدرس مسؤولو نادي الزمالك، اتخاذ قرارًا رسميًا بالانسحاب من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 5 مايو بمدينة أبو ظبي.

ويواجه الزمالك بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، غريمه التقليدي الأهلي بطل كأس مصر في الموسم المنقضي على ملعب "محمد بن زايد".

وينوي الزمالك اتخاذ هذا القرار، لسببين أولهما قرار اتحاد الكرة بوقف العقوبة الصادرة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي من لجنة الانضباط بالإيقاف 12 مباراة.

أما السبب الآخر فهو الاعتراض على قرار اتحاد الكرة بتعيين الحكم الدولي المصري محمود البنا لإدارة المباراة.

وفي حال صدور قرار الانسحاب، فإنه لن يكون الأول في تاريخ مواجهات القمة بين الفريقين.

وسبق أن شهدت مواجهات القمة الكثير من قرارات الانسحاب من جانب الفريقين، نستعرضه على النحو الآتي:

موسم 1940-1941 (انسحاب الأهلي)

قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراة الجولة الأخيرة في الدوري، حيث كان متخلفًا عن الزمالك في جدول المسابقة بفارق نقطتين.

والحالة الوحيدة التي كانت تضمن للمارد الأحمر، التتويج باللقب هو فوزه على غريمه التقليدي بنتيجة 8-0.

ولذلك قرر الانسحاب، وشارك السكة الحديد بدلًا منه أمام الزمالك.

موسم 1942-1943 (انسحاب الفريقين)

تجاهل الأهلي والزمالك تحذيرات اتحاد الكرة من السفر إلى فلسطين وخوض مباراة ودية هناك.

وكان من المقرر خوضهما نهائي كأس مصر، إلا أنهما رفضا خوض المباراة وسافرا إلى فلسطين.

وقرر اتحاد الكرة إيقافهما قبل أن يتقاسما اللقب سويًا.



موسم 1947-1948 ( انسحاب الزمالك)

انسحب الزمالك من مواجهة القمة ضد الأهلي، بعد رفض طلبه بتغيير موعد مباراة الجولة الأخيرة والحاسمة بين الفريقين.



موسم 1981-1982 (انسحاب الزمالك)

انسحب الزمالك من جميع البطولات التي نظمها اتحاد الكرة في ذلك الوقت.

وجاء هذا القرار اعتراضًا على إلغاء الحكم محمد حسام، هدف حسن شحاتة الشهير في شباك الأهلي بداعي التسلل.

وكان مقررًا خوض القطبين مباراة منصف نهائي كأس مصر لكن أُلغيت البطولة.

موسم 1995-1996 (انسحاب الزمالك)

انسحب الزمالك من مباراة القمة قبل النهاية بدقائق قليلة اعتراضًا على قرار الحكم قدري عبد العظيم باحتساب هدف الأهلي الثاني الذي سجله حسام حسن.

وجاء اعتراض لاعبي وإداريي الزمالك بداعي وجود حالة تسلل على حسام حسن، وبعد الانسحاب تم احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي وتغريم الزمالك 150 ألف جنيه.



موسم 1998-1999 (انسحاب الزمالك)

انسحب الزمالك بعد 4 دقائق فقط من انطلاق مباراة القمة، بعد إشهار الحكم الفرنسي مارك باتا البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز نتيجة تدخله العنيف على إبراهيم حسن.

عام 2001 (انسحاب الأهلي)

انسحب الأهلي النسخة الأولى لبطولة السوبر المصري نتيجة انشغاله بمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وضيق الوقت.

ولعب الزمالك أمام غزل المحلة وصيف كأس مصر، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1.



عام 2020 (انسحاب الزمالك)

انسحب الزمالك من خوض مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري موسم 2019-2020.

ووصل فريق الأهلي إلى ستاد القاهرة في الوقت الذي لم تصل فيه حافلة الزمالك، وأنهى الحكم المباراة رسميًا بعد دقائق قليلة معلنًا فوز الأهلي بهدفين دون رد.