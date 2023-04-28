الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنانة مى عمر: "بثينة" فى مسلسل "علاقة مشروعة" كانت ضحية

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلة: "إنها أول ما قرأت دور بثينة رفضته". 

وأضافت الفنانة مي عمر، خلال لقاءها ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc: "خوفت جدًا  من دور بثينة، وقلت للفنان ياسر جلال إنها ستنكره جدًا، وقلتله معنديش مشكلة أعمل دور شراني، لكن عندي مشكلة في إني أعمل دور الست إللي بتخرب بيت"، معقبة: "أكره هذه الشخصية جدًا". 

وأوضحت أنها قرأت الدور للمرة الثانية، لافتة إلى أنها اكتشفت أنه دور جديد عليها، ولم تقدمه قبل ذلك، ومختلف عليها، معقبة: " تمثيل شخصية بثينة كان مختلف، وبدأت أحبب نفسي فيها، وأتعاطف معها؛ لأني أصبحت أنا بثينة". 

وأشارت الفنانة مي عمر، إلى أنه لا يوجد شخص شرير يرى نفسه بأنه شرير، ولا يوجد شخص يرتكب خطأ ويقول بأنه مخطئء، معقبة: "أي شخص لو بيعمل حجات غلط، هي بداخل نفسه مبررة، وعارف بيعمل كده ليه".

وتابعت الفنانة مي عمر: "لما عيشت دور بثينة، أنا شفت كل تجربتها، بثينة عملت كل حاجة لأسباب معينة، وليس لسبب إنها شرانية، هي كل تصرفاتها الغلط نتيجة حب، وهي لم يكن عندها مصلحة نهائيًا، لأن مصلحتها كانت مع زوجها الأول، اللي كان عارض عليها فلوس وعارض عليها كل حاجة، لكنها رفضتها، واختارت الشخص الآخر،  "بثينة" في "علاقة مشروعة" كانت ضحية.

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