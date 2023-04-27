يزداد البحث عن الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023 مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام حتى يركز الطلاب على الدروس المهمة لامتحانات لنهاية الترم الثاني 2023.



الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023

نوضح في التقرير التالي الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الدروس التي تم إلغائها من منهج الصف الثالث الإعدادي، والتي لن تأتي ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.



الملغي من مادة اللغة الإنجليزية



Review C:From 32 to 33

Unit 12: From P54 TO P63

ReviewD: FROM P64 TO P 65



الملغي من مادة اللغة العربية



رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.



الملغي في مادة الدراسات الاجتماعية

الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة: (درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة).

الوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية (الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية).



الملغي من مادة العلوم

الوحدة الثانية: الدرس الثالث "النشاط الإشعاعي والطاقة النووية".

الوحدة الثالثة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي".

الوحدة الرابعة: الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا".



الملغي من مادة الرياضيات

الوحدة الأولى: الدرس الثالث (حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية) مثال 2,3 صفحة 12 بالكامل، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و 5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 6.

الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.

الوحدة الثالثة: الدرس الثاني تمرين 3- 2 مسائل 5-6-7 صفحة 15، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.

الوحدة الرابعة: الدرس الثاني برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.

الوحدة الخامسة: الدرس الثالث

برهان نظرية (2) صفحة 74، والدرس الخامس برهان نظرية 3 صفحة 83، والدرس السادس نظرية (1) صفحة 87 (5) صفحة 93.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية

السبت 20 مايو 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو 2023

امتحان مادة العلوم.

