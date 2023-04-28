ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-4-2023

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها الجنونية خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم اتجاه الذهب عالميًا نحو التراجع ، وارتفع الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، و تعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24:

3200 جنيه للبيع.

3142.75 جنيه للشراء .

الذهب عيار 22:

2933.25 جنيه للبيع.

2881 جنيها للشراء.

الدهب عيار 21:

2800 جنيه للبيع.

2750 جنيها للشراء.

الدهب عيار 18:

2400 جنيه للبيع.

2357.25 جنيه للشراء.

الذهب عيار 14:

1866.75جنيه للبيع.

1833.25 جنيه للشراء

الذهب عيار 12:

1600 جنيه للبيع.

1571.5 جنيه للشراء.

الذهب عيار 9:

1200 جنيه للبيع.

1178.5 جنيه للشراء.

جنيه ذهب :

22400 جنيه للبيع

22000 جنيه للشراء

أونصة

1990 $ للبيع

1988 $ للشراء .

سعر الذهب عالميا

واصل سعر الذهب عالميًا تراجعه خلال تعاملات اليوم ، متأثر بصعود مؤشر الدولار الأمريكي فور صدور بيانات النمو الأمريكية وإعانات البطالة، والتي كشفت عن قوة سوق العمل الأمريكي بما عزز توقعات الأسواق حيال استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماعه بالأسبوع المقبل، وهو ما رفع الطلب على الدولار الأمريكي وبالتبعية تراجع الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 12630 جنيه

ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 6420 جنيه

جنيه ذهب جورج Swiss Gold: 25255 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 24315 جنيه

جنيه ذهب وزن 8 جرام: 24185 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 12150 جنيه