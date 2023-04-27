الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بترول الخليج تهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع العيد

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار البترول العالمية بالنسبة لخامات بترول دول الخليج، إلى أكثر من 8% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قفزت لنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

انخفض أسعار النفط العالمية

ويأتي هذا التراجع تزامنًا مع انخفض أسعار النفط العالمية لخامات "برنت" القياسي العالمي والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط "نايمكس"، إلى نحو 8 دولارات فى البرميل خلال أيام أسبوع عيد الفطر.

وهبطت أسعار بترول الخليج إلى أدنى مستوى لها خلال أيام أسبوع العيد، بسبب العزوف عن الطلب خلال تلك الفترة.

وتنشر "الدستور"، أسعار بترول الخليج وفقاً لآخر تحديث فى البورصات العالمية:

وجاءت أسعار النفط على النحو التالي:

سعر النفط السعودي الخفيف 79.86 دولار للبرميل.

بينما سجل سعر النفط السعودي الثقيل 78.31 دولار للبرميل.

كما سجل النفط السعودي الفائق الخفيف 79.86 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الإماراتي مزيج «مربان» 80.33 دولار للبرميل.

وسجل نفط البصرة الخفيف 77.85 دولار للبرميل.

وسعر نفط البصرة الثقيل 74.30 دولار للبرميل.

وكما سجل سعر النفط الكويتي 82.62 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط العماني 77.44 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الجزائري مزيج سهران 80.08 دولار للبرميل.

كما سجل خام النفط القطري البحري 79.53 دولار للبرميل.

وسجل خام قطر البري 75.44 دولار للبرميل.

أسعار بترول الخليج أسبوع العيد أسعار البترول العالمية برنت نايمكس

مواد متعلقة

البترول: تحويل 500 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

فوائد التوقيت الصيفى.. 70 دولة حول العالم تعتمده سنويًا وإنتاجية أزيد فى مصر

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أسعار بترول الخليج تهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع العيد

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء