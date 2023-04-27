أسعار بترول الخليج تهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع العيد

تراجعت أسعار البترول العالمية بالنسبة لخامات بترول دول الخليج، إلى أكثر من 8% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قفزت لنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

انخفض أسعار النفط العالمية

ويأتي هذا التراجع تزامنًا مع انخفض أسعار النفط العالمية لخامات "برنت" القياسي العالمي والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط "نايمكس"، إلى نحو 8 دولارات فى البرميل خلال أيام أسبوع عيد الفطر.

وهبطت أسعار بترول الخليج إلى أدنى مستوى لها خلال أيام أسبوع العيد، بسبب العزوف عن الطلب خلال تلك الفترة.

وتنشر "الدستور"، أسعار بترول الخليج وفقاً لآخر تحديث فى البورصات العالمية:

وجاءت أسعار النفط على النحو التالي:

سعر النفط السعودي الخفيف 79.86 دولار للبرميل.

بينما سجل سعر النفط السعودي الثقيل 78.31 دولار للبرميل.

كما سجل النفط السعودي الفائق الخفيف 79.86 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الإماراتي مزيج «مربان» 80.33 دولار للبرميل.

وسجل نفط البصرة الخفيف 77.85 دولار للبرميل.

وسعر نفط البصرة الثقيل 74.30 دولار للبرميل.

وكما سجل سعر النفط الكويتي 82.62 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط العماني 77.44 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الجزائري مزيج سهران 80.08 دولار للبرميل.

كما سجل خام النفط القطري البحري 79.53 دولار للبرميل.

وسجل خام قطر البري 75.44 دولار للبرميل.