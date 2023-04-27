الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين بمدينة بدر

ارشيفه
ارشيفه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر.

كان قد تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة المتهم قتل صديقه مدينة بدر السكين

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