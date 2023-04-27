مفوض الدوري الأمريكي: سنعمل بجدٍ مع إنتر ميامي لتسهيل ضم ميسي

تحدث دون جرابير، مفوض الدوري الأمريكي، MLS، عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، أي أنه من حقه التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي خاصة بعدما كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة النادي الباريسي لا تنوي تمديد عقد النجم الأرجنتيني.



وقال جرابير في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية: "سنعمل بمنتهى الجد مع إنتر ميامي، النادي الذي يريد التوقيع معه، يقصد ميسي، لعرض برنامج يسمح له أن يحصل على إرث غير مسبوق في العالم كله".



وسبق أن تحدث الانجليزي فيل نيفيل، المدير الفني لفريق إنتر ميامي عن التعاقد مع ليونيل ميسي مشيرًا إلى أنه يحلم بانضمامه لصفوف الفريق ومعتقدًا أنه سيكون أكبر توقيع في تاريخ الرياضة الأمريكية.



نادي إنتر ميامي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم الماضية، وبالفعل دخل مالكوه في مفاوضات مبدأية مع والد ميسي، وهو الذي يتولى إدارة أعماله بشأن انتقاله لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته بنادي نيو أولد بويز الأرجنتيني قبل أن ينضم منه لصفوف ناشئي برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي، حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، على رأسها لقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات، كما حقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وغادر ليو صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر بعد فشل إدارة برشلونة في تأمين تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي.

