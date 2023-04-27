الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شب داخل 3 منازل ونفوق 5 رؤوس ماشية بالبحيرة

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق شب داخل 3 منازل بقرية السوالم، التابعة لدائرة مركز ايتاي البارود دون حدوث إصابات بشرية مع نفوق 5 رؤوس ماشية وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد باندلاع حريق داخل 3 منازل بقرية السوالم بنطاق دائرة مركز شرطة ايتاى البارود وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم القيام بالدفع بعدد 5 سيارات حماية مدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، وفرض كردون أمنى بمحيط المكان لعدةم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة له، وتم  فصلت المرافق عن المكان من غاز وكهرباء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق وتم إخماده وعقب الانتهاء من إخماد الحريق تبين أن الحريق أسفر عن نفوق 5 رؤس ماشية كانت متواجدة داخل مكان الحريق وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

جار إخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإجراء التحريات اللازمة حول أسباب اشتعال الحريق من قبل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

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