الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 900 جرام حشيش في المرج

ارشيفه
ارشيفه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش في منطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 3 عاطلين بحيازة كمية من المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم، حيث عثر بحوزتهم على كمية من الحشيش وزنت 900 جرام، وهاتفى محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرج حبس 3 عاطلين ن مخدر الحشيش القاهرة

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