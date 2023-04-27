الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن نقل سفيرها لدى السودان إلى إثيوبيا

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قالت بريطانيا اليوم الخميس، إن سفيرها لدى السودان جايلز ليفر نُقل إلى إثيوبيا المجاورة بعد أن أغلقت مؤقتًا سفارتها في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي يمزقها الصراع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "من أديس أبابا، سيقود الجهود الدبلوماسية للمملكة المتحدة في المنطقة لإنهاء القتال في السودان".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق إن بريطانيا، مثل دول أخرى تقوم بإجلاء رعاياها من السودان، تحث الأطراف المتحاربة في البلاد على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة والذي من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق يوم الخميس.

بريطانيا تجلي نحو 900 شخص من السودان إلى قبرص


وفي سياق متصل، أجلت بريطانيا حوالي 900 من مواطنيها من السودان عبر قبرص حتى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الخميس، وحثت الباقين في الدولة التي يمزقها الصراع على اغتنام فرصة للمغادرة خلال الساعات الأخيرة من وقف إطلاق النار.

وقُتل مئات الأشخاص في العاصمة الخرطوم في قرابة أسبوعين من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع المنافسة التي تخوض صراعًا على السلطة يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

السودان إثيوبيا بريطانيا السفير البريطاني

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