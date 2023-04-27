"المركزي للمحاسبات" يطالب "مصر الجديدة" بتعظيم الاستفادة من منطقة الشولاند والمنتزة الجديد

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن تأخير الشركة لاستغلال منطقة الشولاند البالغ مساحتها 5824 م2 وحديقة الطفل البالغ مساحتها 4791م2 وكذلك الجزء المطور من المنتزه السياحي البالغ مساحته 16 فدان منذ أبريل 2020 فضلًا عن عدم موافتنا برؤية الشركة لاستغلال باقي مساحة المنتزة السياحي.

فيما كان رد الشركة أنه فيما يتعلق بمنطقة الشولاند وحديقة الطفل تم استقبال عرضين فنيين وماليين من شركتين متنافستين في موعد تقديم العروض 19/6/2022 وتم فتح المظاريف ومراجعة العرضين وتم استبعاد أحدهما لعدم الالتزام بتقديم التأمين ورفع العرض النهائي للجنة الفنية لمراجعته وتقييمه حسب اشتراطات كراسة الشروط وتم رفض العرض المقدم وقد تم إعداد مذكرة لمجلس الإدارة بالخطة البديلة لسرعة استغلال هذه المنطقة والاستفادة من عوائدها المالية وذلك لأن طرح عدة بدائل لاستثمار هذه المنطقة في أسرع وقت يعد من الأهمية بحيث تكون هذه البدائل مرنة وغير تقليدية حتى يمكن الاستفادة منها وقد تم اصدار قرار مجلس الإدارة رقم 103 لسنة 2022 بشأن الخطة البديلة لإعادة طرح منطقة الشولاند وحديقة الطفل للاستغلال ودمج هذه المنطقة ضمن منطقة التطوير للجزء غير المطور والجاري تصميمه حاليا للاستفادة من إمكانيات المنطقة ودراسة اقتراح أنشطة جديدة لهذه المنطقة تتكامل مع باقي الأنشطة المقترحة بالجزء غير المطور.

وبالنسبة للجزء المطور من المنتزه السياحي البالغ مساحته 16 فدان فقد تم عقد بدء إدارة وتشغيل الجزء المطور في 1/8/2022 تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم 43 لسنة 2022 وتم بدء إقامة الفعاليات بالجزء المطور للجمهور في 1/9/2022 تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم 49 لسنة 2022 وتم افتتاح حديقة الجزء المطور للجمهور في 2/9/2022 وتم تجهيز وتشغيل خدمة المأكولات والمشروبات للزوار منذ الافتتاح.

وجاري تنظيم بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية المستمرة بالجزء المطور منذ افتتاحه مثل تدريبات رياضية للأطفال وعروض موسيقية حتى تقدم الحديقة الخدمة الترفيهية والثقافية والرياضية للمواطنين في أحسن صورة وحتى يعود على الشركة بعوائد مالية وقد تم إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات منذ بداية تفعيل العقد وتزداد أعداد الزوار تدرييجًا بالحديقة نتيجة للحملة التسويقية والدعائية التي تتم بالتزامن مع الفعاليات.