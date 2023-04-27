الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة مصرية.. ألمانيا تستضيف حوار بيترسبورج حول المناخ أوائل مايو

المناخ
المناخ

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين سوف تستضيف حوار بيترسبورج للمناخ يومي 2 و3 مايو المقبل، بمشاركة مصرية وإماراتية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن حوار بيترسبورج حول المناخ سوف يُعقَد في وزارة الخارجية الألمانية بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بربوك والإمارات العربية المتحدة، بصفتها مضيفة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وأشار البيان أن المؤتمر ينطلق في 2 مايو برسالة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وخطابات لوزيرة الخارجية آنالينا بربوك، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس COP 28 لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك.

وسيُعقَد مؤتمر صحفي مشترك للوزيرة آنالينا بربوك، والدكتور سلطان الجابر، وسيُعرَض فيديو للمستشار الاتحادي أولاف شولتس ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر.

وكانت مصر قد استضافت الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ قمة المناخ (COP27) العام الماضي في شرم الشيخ بحضور رؤساء وزعماء من وممثلين من 200 دولة.

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