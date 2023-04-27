إصابة شخص فى حريق التهم محل سلع تموينية بالشرقية

أصيب شخص فى اندلاع حريق بمحل ومخبز بدائرة مدينة منيا القمح بالشرقية، وتم نقله لمستشفى منيا القمح المركزى لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى منيا القمح مصابا فى اندلاع حريق ضخم بمحل ومخبز، بمدينة منيا القمح، و بانتقال قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، تبين اندلاع حريق فى محل “ تموينى ” و مخبز، أسفل عقار مكون من 7 طوابق، بشارع الحدادين، بمدينة منيا القمح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للأدوار العلوية فى العقار، وتم نقل المصاب لمستشفى منيا القمح المركزى لتلقى العلاج.