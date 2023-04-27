محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء موقف السيارات بكفر شكر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة ميدانية بكفر شكر لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بالمدينة ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 45%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي مركز ومدينة كفر شكر باعتماد مالي 7 ملايين جنيه.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع موقف السيارات العمومي لمدينة كفر شكر والذي يستوعب 300 سيارة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 85 % من إجمالي أعمال المحطة.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

جاء ذلك بحضور كل من د.بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر وخالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان ومسئول مديرية الزراعة