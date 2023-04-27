حجازى: الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع البابل شيت على طلاب الثانوية العامة، مكتوب عليه اسم المادة.

وشدد وزير التعليم، على الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

وكان قد اجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ والتى سوف تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وعبدالرءوف عبدالرحمن مدير إدارة التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.