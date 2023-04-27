الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعلن تنظيم مؤتمر موسع لمراجعة المشروعات الخضراء مايو المقبل

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ. 

وأعلن محافظ أسوان عن تنظيم مؤتمر موسع فى منتصف مايو القادم برعايته لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg التي سيتقدم بها أصحابها من أجل اختيار أفضل هذه المشروعات، والمشاركة بها في الدورة الثانية لهذه المبادرة الوطنية، على أن تتوافر فيها عناصر النجاح، وأن تكون بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ولكن تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ودعمها. 

وكلف المحافظ مسؤولي المديريات الخدمية بالتقدم بـ3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم في هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وتناول الاجتماع التركيز على المستهدف من هذه المبادرة الوطنية من خلال التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وذلك بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين جميع محافظات مصر، والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى البيئي. 

 أما عن شروط التقديم فتتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن المشروع مكونا تكنولوجيا، ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، كما تتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة. 

أسوان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الخضراء المنصة الالكترونية تحديات التغير المناخي

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