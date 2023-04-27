أسوان تستعد لانطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

استعدادات متواصلة للأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 21، والتي ستنطلق خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

وكلف المحافظ مسئولي المحليات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدى على الأراضى التابعة لهم حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 150 م2 بنطاق قرية سلوا قبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الكاجوج، وتم مصادة مواد البناء المستخدمة فى أعمال البناء ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وفي سياق آخر استكمل فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار، والتي استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالي قرى ونجوع البصيلية قبلى والحمام والدومارية والأشراف والرديسية بحرى ووادى عبادى الشاذلية ووادي عبادى الزهراء بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى العتمور قبلى والمنشية الجديدة والكفور بمركز كوم أمبو.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.