"الغرف التجارية": التوقيت الصيفى يسهم فى تنشيط حركة الأسواق

قال أسامة الرفاعي، عضو الغرف التجارية، إن تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة ٦٠ دقيقة سيعمل على زيادة عدد ساعات العمل وإتاحة فتح المحال مبكرًا.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي سيعمل على بدء نشاط العملاء والعاملين باكرًا، وخاصة أن الصيف له طبيعة خاصة لحركة البيع في فترات اليوم، حيث تكون شبه معدومة مع فترة الظهيرة بعكس ساعات آخر اليوم وحتى انتهاء العمل.

وأوضح أنه بالنسبة لمواعيد الغلق لم تؤثر في نسب المبيعات حيث يتم تعويض ذلك بافتتاحها مبكرًا.

وتابع الرفاعي: "نجد أن قرار رئيس الوزراء بفتح وغلق المحال قد استثني المحال ذات الطبيعة الاستراتيجية للمواطن وعلى سبيل المثال لا الحصر محالّ السوبر ماركت والصيدليات والمخابز ومحالّ الفواكهه".

تنشيط حركة الأسواق

وأكد عضو الغرف التجارية أن القرار مد فترات العمل في العطلات الأمر الذي سيحسن حركه البيع والشراء وتنشيط حركة الأسواق.

وأكد أنه قرار تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة ٦٠ دقيقة سيعمل على زيادة عدد ساعات العمل وأتاحه فتح المحال مبكرًا وبدء نشاط العملاء والعاملين باكرًا، وخاصة أن الصيف له طبيعة خاصة لحركة البيع في فترات اليوم حيث تكون شبه معدومة مع فترة الظهيرة بعكس ساعات آخر اليوم وحتى انتهاء العمل.

توفير 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء خلال الفترة المقبلة

وأشار عضو الغرف التجارية إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي سيوفر 10% من استهلاك الطاقة والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن العمل بالتوقيت الصيفي له مردود اقتصادي كبير خاصة على قطاع الطاقة في مصر.

وتسعى الحكومة لتوفير الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، ويكون هناك مردود اقتصادي جيد في ظل التضخم العالمي وتداعياته التي أثرت على كثير من الدول وتجنبًا لآثاره.