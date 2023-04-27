الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إرشادات جديدة من الهلال الأحمر للمصريين الموجودين فى السودان

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري إرشاداتها للمصريين الموجودين بدولة السودان في إطار حملة "دعم سلامة أولادنا بالسودان".

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدداً من الإجراءات لا بد من اتباعها خلال عملية الإخلاء وهي:-

اجمع الوثائق والمستندات المهمة واحتفظ بها وهي:

جوازات السفر

شهادات الميلاد والزواج

رخصة القيادة

على الرغم من أنك ستحتاج إلى نسخة أصلية للمستندات ولكن من الجيد عمل نسخ رقمية والاحتفاظ بها معك على هاتفك أو على ناقل بيانات أيضاً USB

معلومات التوظيف أو الدراسة

المعلومات المالية مثل أرقام حسابات البنوك وحسابات التوفير.

خطط لما يجب أن تأخذه أثناء الإجلاء:
ضع في اعتبارك حزم ما يلي:
• الوصفات الطبية والأدوية الحيوية .
• حقيبة إسعافات أولية
• مياه معبأة (سبق غليها أو معدنية)
• بعض الملابس
• مفرش نوم (ملاءة أو غطاء خفيف)
• القرص الصلب للكمبيوتر والكمبيوتر المحمول
• الهاتف المحمول.
• شاحن هاتف خلوي وشاحن لأي أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة
• مصباح يدوي وإن أمكن راديو محمول يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية جديدة، لضمان حصولك على أحدث المعلومات.
• في حالة اصطحابك لأطفالك: معدات خاصة للرضع و“عناصر الراحة"، مثل لعبة لكل طفل منهم.

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جمعية الهلال الأحمر المصري للمصريين دولة السودان دعم سلامة اولادنا بالسودان عملية الإخلاء الوثائق الهامة المستندات المهمة

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