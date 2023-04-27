وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية بناء وتطوير محطة الصب الجاف بميناء جرجوب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة جولدن وينجز (إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات والأنشطة اللوجستية).

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كل الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال ومنطقة لوجستية وصناعية متكاملة بميناء جرجوب البحرى حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 ألف م2 ورصيف بعمق 17 مترًا وطول 500 متر من إجمالي 7000 متر أرصفة تجارية بالميناء لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديدًا.

وأكد أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة على مستوى الجمهورية حيث تعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال بالإضافة إلى منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الأعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل، ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشاؤها تمهيدًا لربطها حتى مدينة السلوم كما يخدمها الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتى مدينة السلوم بطول 800 كم والذي يعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

كما أكد وزير النقل على هامش فعاليات التوقيع الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن 4 من أكبر 5 خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.