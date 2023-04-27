الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الاحمر
مواني البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 481 شاحنة و293 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4600 طن بضائع، 278 شاحنة و271 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4400 طن بضائع، 203 شاحنات و22 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سيناء.

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Lady roz وعلى متنها 200 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، فيما تم وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

ارتفاع درجات الحرارة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات مطار مرسى علم ميناء سفاجا ميناء نويبع منتجعات البحر الأحمر

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