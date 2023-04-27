الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع المجرى يحذر من توسيع حلف "الناتو"

الناتو
الناتو

دعا وزير الدفاع المجري، كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، في اجتماع مع نظرائه في بلدان "مجموعة بوخارست"، إلى توخي الحذر في مسألة توسيع حلف "الناتو".

وقال بوبروفنيتسكي: "تؤيد المجر سياسة الأبواب المفتوحة فيما يتعلق بمسألة توسيع الناتو، ولكنها مع ذلك تدعو شركاءها إلى توخي الحذر، ولا يمكن اتخاذ جميع القرارات في هذا الاتجاه إلا إذا امتثلت البلدان المتقدمة بالطلب امتثالا كاملا للشروط، وكذلك الإجماع الكامل للدول المتحالفة في "الناتو".

وأشار بوبروفنيتسكي إلى أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية من الجنوب ودعا إلى دعم دول غرب البلقان في ذلك.

وأكد أن المجر تلعب دورا مهما في تعزيز الجناح الشرقي للناتو وخصصت 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع قبل عام من الموعد المحدد.

"مجموعة بوخارست" هي مجموعة تضم تسع دول في "الناتو" على الجناح الشرقي للحلف هي بلغاريا، والمجر، وإستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والتشيك.

وحذرت نائبة رئيس البرلمان المجرى، دورا دورو، من أن انضمام فنلندا إلى حلف ناتو سيؤدي إلى ازدياد مخاطر المواجهة المسلحة بين الحلف وروسيا.

 وقالت دورو: إذا انضمت فنلندا إلى "ناتو" فإن الخط الفاصل بين الحلف وروسيا سيزداد بمقدار 1340 كيلومترا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية حدوث تصعيد، فضلا عن خطر نشوب صراع مسلح مباشر بين دولة عضو في "ناتو" وروسيا.

وأشارت إلى أن واشنطن تستخدم "ناتو" لحماية دورها العالمي في العالم، مما يجبرها على توسيع الحلف بقبول دولتين أخريين، السويد وفنلندا.

وأكدت أن كلا الدولتين، اللتين حافظتا على الحياد والاستقلال فترة طويلة، ستخسرانهما إذا انضمتا إلى حلف "ناتو".

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لجر الجميع إلى الصراع الأوكراني، حسبما جاء في خبر عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

وأشار إلى أن الواقع في أوكرانيا أنها دولة غير موجودة من الناحية المالية، وهناك انخفاض هائل في المؤشرات الاقتصادية، ومن الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها.

المجر الناتو حلف دول البلقان

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