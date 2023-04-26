الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في حادث سير بالإسماعيلية

إصابة شخصين
إصابة شخصين

أُصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة بدراجة بخارية، أمام كارفور وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم  سيارة ملاكي ط ص ف 8641 مع دراجة بخارية رقم 106219، أمام كارفور بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين،  هم "محمد محمود محمد،  16 سنة، ومقيم في المحطة الجديدة، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف الأيسر، ومحمد عادل بكري، 24 سنة، ومقيم في المحطة الجديدة ومصاب باشتباه كسر بمرفق اليد اليمنى، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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