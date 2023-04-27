الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجلة الموسيقار على إسماعيل: أتمنى إنتاج فيلم خاص بوالدى

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل على إسماعيل

أعربت شجون نجلة الموسيقار الراحل على إسماعيل، عن سعادتها الكبيرة بإنتاج وثائقي سيذاع عبر القناة الوثائقية الخاصة بقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، في شهر مايو المقبل، يوثق قصة الفرقة الشهيرة لتصبح هذه الفرقة في حقبة الستينيات إحدى أهم أذرع القوة المصرية الناعمة. 

وقالت نجلة الموسيقار الراحل علي إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فكرة وجود عمل وثائقي عن أهم فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط ولا أبالغ إن قولت عالميًا أمر وخطوة هامة جدًا، وكنّا نحتاج إليها، خاصًة أنها ستوثق أهمية وقدرة الفرقة على في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير"، متمنيًة أن يكون هناك فيلم وثائقي خاص عن تاريخ ورحلة الموسيقار الراحل الكبير علي إسماعيل، قائلًة: "لولا موسيقاه ما قامت فرقة رضا ولا نالت كل هذه الشهرة الواسعة".

الفيلم الوثائقي "فرقة رضا"

يُجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي فرقة رضان سيلقى الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار.

الفيلم الوثائقي فرقة رضا الذي سيعرض عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية سيبرز، أيضًا، نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير، ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات.

ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة "شيرين رضا"، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم محاسن حسن، ونبيل مبروك، ومحمد جداوي.

الراحل علي إسماعيل الفيلم الوثائقي فرقة رضا القوة المصرية الناعمة المتحدة للخدمات الإعلامية الشرق الأوسط الرقص الشعبي الموسيقار الراحل علي إسماعيل

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