الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. وصول طائرة ثانية تقل مصريين قادمين من السودان

عودة المصريين
عودة المصريين

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو لوصول مجموعة ثانية خلال ساعة  للمصريين القادمين من السودان عبر قاعدة شرق، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

توجيه الشكر للقيادة السياسية

وقال مراسل  “إكسترا نيوز”، ياسر عبدالستار إن الموطنين عبروا عن شكرهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة؛ لجهودهم في إجلائهم من السودان، مؤكدًا أن الفرحة ترتسم على وجوه العائدين وبعضهم لا يصدق عودته لمصر بسبب ما عاشه في السودان خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه تم استقبالهم بالورود والحلوى، لتكون هى الرحلة الثانية خلال ساعة واحدة مساء اليوم.

اكسترا نيوز للمصريين السودان السلطات المصرية إجلائهم

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