تفاصيل دورة تدريبية لشباب الصحفيين الأفارقة بالقاهرة

ينظّم اتحاد الصحفيين الأفريقيين، دورة تدريبية لشباب الصحفيين الأفارقة، في الفترة من ٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٢ بالقاهرة، وذلك بحضور ممثلي ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الصحف المصرية.

وكشفت اللجنة في إعلانها، عن شروط الالتحاق بالدورة، والتي جاءت كالتالي:

- إجازة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

- الأعمار بين ٢٠ و٣٥ سنة.

- لم يسبق للزميل مشاركته في دورة من الدورات السابقة.

وأوضحت اللجنة للزملاء الراغبين في المشاركة، التقدّم بطلب للنقابة؛ حيث تم مد فترة التقديم إلى ١ مايو ٢٠٢٢ قبل الساعة ١١ صباحًا.

كما أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك في «الدفعة السابعة» لدورة «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتى تشمل المحاور الآتية:

▪ أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية.

▪ خصائص وابعاد مجتمع المعلومات.

▪ حرب المعلومات وأثرها على المجتمع.

▪ أسس ومبادئ تحليل المعلومات.

▪ بناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.

▪ أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي.

▪ ركائز وتحديات الأمن القومي.

▪ دور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع.

▪ الذكاء الاصطناعي.

▪ التفكير التصميمي والإبداع المؤسسي.

▪ دراسة العقل البشري والتفكير.

▪ أساليب كتابة الأوراق السياسية.

▪ أدوات فهم النظام الدولي.

▪ مبادئ التفكير الناقد.

▪ العصف الذهني.

▪ التفكير الإبداعي.

▪ تعقد الدورة بمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بتاريخ 14/5/2023

▪ الرسوم المستحقة للدورة: 650 جنيها بأسبقية الحجز.

▪ يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

▪ الأوراق المطلوبة: صورة الكارنيه + صورة بطاقة الرقم القومى+ عدد(1) صورة شخصية.