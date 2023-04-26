الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل دورة تدريبية لشباب الصحفيين الأفارقة بالقاهرة

اتحاد الصحفيين الأفريقيين
اتحاد الصحفيين الأفريقيين

ينظّم اتحاد الصحفيين الأفريقيين، دورة تدريبية لشباب الصحفيين الأفارقة، في الفترة من ٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٢ بالقاهرة، وذلك بحضور ممثلي ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الصحف المصرية.

وكشفت اللجنة في إعلانها، عن شروط الالتحاق بالدورة، والتي جاءت كالتالي:
- إجازة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
- الأعمار بين ٢٠ و٣٥ سنة.
- لم يسبق للزميل مشاركته في دورة من الدورات السابقة.

وأوضحت اللجنة للزملاء الراغبين في المشاركة، التقدّم بطلب للنقابة؛ حيث تم مد فترة التقديم إلى ١ مايو ٢٠٢٢ قبل الساعة ١١ صباحًا.

كما أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك في «الدفعة السابعة» لدورة «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتى تشمل المحاور الآتية:
▪ أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية.
▪ خصائص وابعاد مجتمع المعلومات.
▪ حرب المعلومات وأثرها على المجتمع.
▪ أسس ومبادئ تحليل المعلومات.
▪ بناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.
▪ أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي.
▪ ركائز وتحديات الأمن القومي.
▪ دور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع.
▪ الذكاء الاصطناعي.
▪ التفكير التصميمي والإبداع المؤسسي.
▪ دراسة العقل البشري والتفكير.
▪ أساليب كتابة الأوراق السياسية.
▪ أدوات فهم النظام الدولي.
▪ مبادئ التفكير الناقد.
▪ العصف الذهني.
▪ التفكير الإبداعي.
▪ تعقد الدورة بمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بتاريخ 14/5/2023
▪ الرسوم المستحقة للدورة: 650 جنيها بأسبقية الحجز.        
▪ يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
▪ الأوراق المطلوبة: صورة الكارنيه + صورة بطاقة الرقم القومى+ عدد(1) صورة شخصية.

اتحاد الصحفيين الصحفيين الصحف المصرية اللغة الإنجليزية فترة التقديم أساليب التفكير

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مصرع شاب في حادث تصادم بطريق "الفيوم ـ الإسكندرية" الصحراوي

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطبنجة وطائرة لاسلكية

ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

"الخارجية": إجلاء 2679 مصريًا من السودان حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى