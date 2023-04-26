الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتظام الدراسة اليوم بكليات جامعة طنطا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن انتظام الدراسة اليوم بجميع كليات الجامعة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء وذلك وفقا للجداول الدراسية المعلنة مسبقاً لجميع طلاب الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن دعم العملية التعليمية يحظى بأولوية قصوى ودعم الأنشطة الطلابية لدورها فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، موضحاً تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ الساعات الأولى من اليوم بجميع أقسام كليات الجامعة. 
كما وجه د. ذكى عمداء الكليات بضرورة إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات  للامتحانات العملية والنظرية بجميع كليات الجامعة، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للطلاب، والإعلان عن جداول الامتحانات من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات.

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