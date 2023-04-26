مايو.. رزان وواسيني الأعرج في حوار ثقافي بـ"الأعلى للثقافة"

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مقررها د.حسين حمودة؛ ندوة "حوار ثقافي" أونلاين؛ تستضيف خلالها الناقدة الأردنية رزان إبراهيم، والكاتب والأكاديمي الجزائرى واسيني الاعرج، وذلك فى الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين 15 مايو 2023.

تدير الندوة الروائية هالة البدري، عضوة اللجنة؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وفى 2020 صدر للروائي واسيني الأعرج كتاب مشترك مع الناقدة الأردنية رزان إبراهيم بعنوان “كيف تُكتب الرواية؟” عن دار الجيدة للنشر والتوزيع لصاحبها ابراهيم العامري.

وقال الأعرج في منشور بصفحته في “فيسبوك”، إنه لاحظ والناقدة الدكتورة رزان إبراهيم (أستاذة النقد الروائي بجامعة البترا بعمان) الغياب الكلي لكتاب مرجعي تعليمي من الناحية التقنية في كتابة الرواية، يمهد الطريق لعشاق هذا الفن، وما أكثرهم اليوم -يوضح-، وتابع أن الأمر بدا لهما صعبا مع الجائحة ومصائبها لكنهما وبعد نقاش طويل ومثمر قررا خوض هذه التجربة التي تكاتف فيها الإبداع والورشات الروائية بالنقد الروائي الفعال، تاركين -يضيف- وراءهما كل المعوقات الموضوعية، وضغوطات الظرفية الصحية الطارئة.

وأعرب الأعرج عن سعادته بتحقيق مشروع الكتابة قائلا “أخيرا تجسدت الفكرة في شكل كتاب مشترك ‘كيف تُكتب الرواية؟’ وهو مساعد لمن يريد أن ينتقل إلى كتابة الرواية على قواعد إبداعية صحيحة، أخيرا، ما كان لهذا المشروع الكتابي الجميل أن يتحقق لولا التواطؤ الرائع للصديق الناشر إبراهيم العامري صاحب دار الجيدة للنشر والتوزيع، الذي كان له الفضل الكبير في دفعنا أكثر نحو خوض هذه المغامرة الثلاثية: الرواية، النقد، النشر”.

من جهتها عبرت الدكتورة رزان إبراهيم عن سرورها من خلال منشور بصفحتها في “فيسبوك”، قالت فيه “يسرني الإعلان عن هذا المنجز المشترك بيني وبين الروائي الكبير واسيني الأعرج، والذي سيكون قريبا بين الأيدي بمتناول كل المهتمين بسؤال (كيف تكتب الرواية؟) وكلنا رجاء أن يكون كما اشتهيناه يجيب عن أسئلة كثيرة تخطر ببال كل من يفكر بكتابة الرواية، أو حتى المهتمين بهذا الفن الجميل. علما أن الكتاب يمكن الحصول عليه في مكتبة أزبكية عمان ومن خلال موقع جملون”.

الناقدة الأردنية رزان إبراهيم، تجسد حالة متميزة خصوصاً فى نقد النقد النسوى، كما فى مجال نقد الرواية ورؤيتها فى قضايا ثقافية واجتماعية ووطنية، فى الأدب والنقد والفكر والتقدم والتخلف والعلاقة مع الآخر الغربي بدءاً من النظر فى ثنائية "ذكورة/ أنوثة".

واسيني الأعرج (ولد في 8 أغسطس 1954 بقرية سيدي بوجنان الحدودية - تلمسان) جامعي وروائي جزائري. يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.

على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائمًا عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزًا ومستقرًا ولكنها بحث دائم ومستمر.

إن قوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايته التي أثارت جدلاً نقدياً كبيرًا، والمبرمجة اليوم في العديد من الجامعات في العالم: الليلة السابعة بعد الألف بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية.

فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.