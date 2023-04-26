الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توخيل يطلب التعاقد مع أوسيمين وكوفاسيتش في بايرن ميونخ

توماس توخيل
توماس توخيل

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن قائمة اللاعبين التي حددها الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن توخيل حدد مركزين محددين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، حيث يرغب المدرب في التعاقد مع حارس مرمى ومهاجم.

وأشار التقرير إلى أنه إضافة لتدعيم هذين المركزين، طالب توخيل بالتعاقد مع لاعبه السابق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، إضافة لـ النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

 وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة لـ وصول لاعب لايبزيج، كونراد لايمر بدءًا من الموسم المقبل، فإن توخيل يريد لم الشمل مع لاعبه السابق كوفاسيتش البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2024.

وذكرت الصحيفة أنه في خط الهجوم، وبالرغم من الأداء المرضي لـ إريك مكسيم تشوبو موتينج هذا الموسم، فإن توخيل يرغب في إقناع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بالانضمام للفريق، والذي قد يكلف خزائن أي فريق مهتم بضمه، بمبلغ 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن أوسيمين قد يختار الانتقال إلى ألمانيا لأسباب أسرية، تعود إلى صديقته الألمانية ستيفاني، والتي ترغب في العودة لبلدها.

توماس توخيل بايرن ميونخ توخيل ماتيو كوفاسيتش فيكتور أوسيمين

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