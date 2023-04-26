أشرف عطية: تخصيص 4 قطارات "أسوان ـ القاهرة" للقادمين من السودان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تشكيل خلية أزمة بغرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان الشقيق.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأى مستجدات للتدخل الفوري معها بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، والجهات الأمنية المختصة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر بتخصيص 4 قطارات متنوعة أسوان/ القاهرة تشمل قطارات الـ vip، والإسبانى والروسى من خلال توفير أماكن للحجز على درجات الحجز المختلفة للقادمين من السودان سواء من المصريين أو الأخوة السودانين أو الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، بالمهندس محمد الطويلة رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بهيئة السكك الحديدية والوفد المرافق له.

وأعطى المحافظ توجيهاته بتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب القادمين من السودان بداية من موقف كركر الدولى وحتى المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بمدينة أسوان من أجل تسهيل تحركهم ومنع استغلال شركات النقل البرى لهم، مؤكداً أنه تم التنسيق أيضاً مع رؤساء مصلحتى الجوازات، والجمارك لتكثيف أعداد الموظفين المختصين بمعبر آرقين البرى الدولى؛ للتيسير على الوافدين عبر الحدود المصرية السودانية، وإنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن.