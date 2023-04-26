تقرير: الاتحاد البرازيلي يمنح أنشيلوتي مهلة أخيرة لتدريب السامبا

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن موقف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الأخير من التفاوض مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي منذ أشهر أكد مفاوضات السامبا مع أنشيلوتي، لتدريب الفريق بعد رحيل تيتي عقب مونديال قطر.

وقال تقرير شبكة “جي جلوبو” البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منح أنشيلوتي مهلة أخيرة حتى 25 مايو، من أجل اتخاذ قراره النهائي من أجل تدريب المنتخب الأول.

كارلو أنشيلوتي يحسم موقفه النهائي بشأن تدريب ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن موقف أنشيلوتي لم يتغيّر، مؤكدة أنه مستمرًا في منصبه مديرًا فنيا لفريق ريال مدريد، رغم الضغط الإعلامي طوال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى تصريحات أنشيلوتي التي أدلى بها في وقت سابق، والتي أكد خلالها رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد حتى يعتزل مجال التدريب.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن كارلو أنشيلوتي يرى أن نادي ريال مدريد هو المكان الأنسب له في الوقت الحالي، وهو الأمر ذاته بالنسبة لإدارة النادي الملكي التي تثق في قدرات المدرب الإيطالي، وأنه الرجل المثالي لتدريب الفريق في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ63 عامًا، رفقة ريال مدريد في 30 يونيو 2024، ولكن في حالة عدم تتويجه بأي شيء بنهاية الموسم الجاري فإن استمراره مع الفريق سيكون أمرًا مستبعدًا.

يأتي ذلك على خلفية تزايد الشكوك في الفترة الأخيرة حول مستقبل كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني لريال مدريد؛ بسبب اقتراب الفريق من خسارة بطولة الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، المتصدر في جدول ترتيب المسابقة بفارق 12 نقطة، بعد الانتصار في الكلاسيكو بهدف نظيف.

ليس هذا فحسب، بل خسر ريال مدريد أيضًا أمام برشلونة في بطولة كأس السوبر، والهزيمة أمام ذات الخِصم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.