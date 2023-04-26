الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"آس": خطوة جديدة من برشلونة لاستعادة خدمات ميسي في الصيف

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تواجد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثار ليونيل ميسي جدلًا كبيرًا بعد عودته إلى مدينة برشلونة رفقة عائلته ومساعده بيبي كوستا، ومعه 15 حقيبة سفر، ليُثير الشكوك بشأن عودته للاستقرار في المدينة الكتالونية.

ولكن التقارير الصحفية أكدت أن تواجد ميسي في برشلونة مجرد إجازة للراحة، وليست مرتبطة بإمكانية عودته للفريق الكتالوني.

خطوة جديدة من برشلونة لاستعادة خدمات ليونيل ميسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي برشلونة الإسباني قرر اتخاذ خطوة جديدة قد تقربه من استعادة خدمات ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة قررت استخدام رافعة اقتصادية جديدة للحصول على أموال يسمح من خلالها استعادة خدمات ميسي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن برشلونة سيستخدم رافعة مالية جديدة من خلال الدخول في مفاوضات مع شركة لتحويل مبنى اللاماسيا (أكاديمية النادي) إلى متحف.

وأفادت الصحيفة، أن المتحف سيكون عصريًا ويضم كل ما يخص ميسي وتاريخه مع برشلونة والأحذية والأطقم التي ارتداها، وسجل بها العديد من الأهداف التاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى خطة برشلونة لاستغلال هذا المتحف لجذب السائحين، وبالتالي الاستفادة منه ماديًا لتمويل صفقة ميسي.

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