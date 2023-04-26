الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بقنا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نجع البركة الصحراوي، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق نجع البركة الصحراوي في نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع “عبدالكريم بشير أبوزيد علي”، يبلغ من العمر 40 عامًا، من الحجيرات في قنا، تم نقله إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وإصابة رشاد محمود محمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، وفاطمة منتصر، تبلغ من العمر 12 عامًا، تم نقلهما إلى مستشفى أرمنت في الأقصر لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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