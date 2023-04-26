الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع إحسان عبد القدوس

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع إحسان عبد القدوس، امتداد شارع الاستاد البحرى بتقاطع صلاح سالم حتى الخليفة المأمون بمصر الجديدة، ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء لتحسين جودة الهواء.
 

وأكد المحافظ أن ملف النظافة والتشجير يعد أحد أهم أولويات العمل لما له من أثر بيئي ، كذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين .
 

تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الرصف وطلاء البردورات وتكثيف أعمال التشجير ونشر الأحواض التجميلية وإضافة زهور جديدة مع تقليم الأشجار والنخل ورفع مستوى المزروعات والشتلات الموجودة .
كما تم إضافة عدة برجولات ديكورية ودهان وتركيب الأسوار الحديدية ونشرها بطول الطريق . 
رافق المحافظ فى جولته اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة  .

 

من جهته، أشار المحافظ إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع .
 

وأضاف أن الحديقة يتوسطها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر .
 

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه تم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد من الأشجار صديقة البيئة ، كما تم إنشاء ممرات بين الأشجار لإستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور ديكورى لاستكمال الشكل الجمالى لها .
 

وتفقد المحافظ أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للارتقاء بالمظهر العام لمنطقة مقابر الوفاء والامل بمدينة نصر وخلف الغابة الشجرية، وتشمل رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بالمنطقة لتحسين المظهر العام للمنطقة .            
.

IMG-20230426-WA0003
IMG-20230426-WA0003
IMG-20230426-WA0004
IMG-20230426-WA0004
IMG-20230426-WA0001
IMG-20230426-WA0001
IMG-20230426-WA0002
IMG-20230426-WA0002
IMG-20230426-WA0006
IMG-20230426-WA0006
IMG-20230426-WA0007
IMG-20230426-WA0007
محافظ القاهرة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة تطويره أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟