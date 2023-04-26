محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع إحسان عبد القدوس

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع إحسان عبد القدوس، امتداد شارع الاستاد البحرى بتقاطع صلاح سالم حتى الخليفة المأمون بمصر الجديدة، ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء لتحسين جودة الهواء.



وأكد المحافظ أن ملف النظافة والتشجير يعد أحد أهم أولويات العمل لما له من أثر بيئي ، كذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين .



تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة الرصف وطلاء البردورات وتكثيف أعمال التشجير ونشر الأحواض التجميلية وإضافة زهور جديدة مع تقليم الأشجار والنخل ورفع مستوى المزروعات والشتلات الموجودة .

كما تم إضافة عدة برجولات ديكورية ودهان وتركيب الأسوار الحديدية ونشرها بطول الطريق .

رافق المحافظ فى جولته اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة .

من جهته، أشار المحافظ إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع .



وأضاف أن الحديقة يتوسطها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر .



وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه تم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد من الأشجار صديقة البيئة ، كما تم إنشاء ممرات بين الأشجار لإستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور ديكورى لاستكمال الشكل الجمالى لها .



وتفقد المحافظ أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للارتقاء بالمظهر العام لمنطقة مقابر الوفاء والامل بمدينة نصر وخلف الغابة الشجرية، وتشمل رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بالمنطقة لتحسين المظهر العام للمنطقة .

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