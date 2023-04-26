بعد تصدرها التريند.. محطات في حياة سهير المرشدي

تصدرت الفنانة سهير المرشدي، تريند جوجل، اليوم الأربعاء، بعد إجرائها حوارا من القلب، ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة دي إم سي".

وتحدثت الفنانة سهير المرشدي، عن تفاصيل عن مشوارها الفني، وحياتها الخاصة، كما تطرقت بالحديث عن ابنتها الفنانة حنان مطاوع ومشاركتها في السباق الرمضاني المنصرم 2023، من خلال دورها في مسلسل "وعود سخية".

وأكدت الفنانة سهير المرشدي سعادتها بعودتها الفنية بعد غياب 4 سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023، من بطولة من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.

ومن خلال السطور التالية نستعرض محطات في حياة الفنانة سهير المرشدي: