الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصدرها التريند.. محطات في حياة سهير المرشدي

سهير المرشدي
سهير المرشدي

تصدرت الفنانة سهير المرشدي، تريند جوجل، اليوم الأربعاء، بعد إجرائها حوارا من القلب، ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة دي إم سي".

وتحدثت الفنانة سهير المرشدي، عن تفاصيل عن مشوارها الفني، وحياتها الخاصة، كما تطرقت بالحديث عن ابنتها الفنانة حنان مطاوع ومشاركتها في السباق الرمضاني المنصرم 2023، من خلال دورها في مسلسل "وعود سخية".

وأكدت الفنانة سهير المرشدي سعادتها بعودتها الفنية بعد غياب 4 سنوات، من خلال مشاركتها في مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023، من بطولة من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.

ومن خلال السطور التالية نستعرض محطات في حياة الفنانة سهير المرشدي:

  • ولدت الفنانة سهير المرشدي، في مدينة طنطا، 21 مارس عام 1946 وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة.
  • والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، واكتشفتها ناظرة المدرسة في الثانوية العامة وأدّت دورًا في مسرحية "الأميرة العمياء" وحصلت منها على شهادة تقدير.
  • تخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية.
  • وقدمت الفنانة سهير المرشدي أكثر من 100 عمل فنى متنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح ، أبرزها مسلسل ليالي الحلمية ، واربيسك ، وفيلم عودة الابن الضال، فيلم المشاغب، صبيان وبنات، القاهرة 30، شنطة حمزة، جفت الأمطار، جريمة في الحي الهادئ، الزوجة الثانية وغيرها.
  • حازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس.
  • انتخبت رئيسةً لمجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما.
سهير المرشدي الفنانة سهير المرشدي التريند حياة سهير المرشدي حنان مطاوع

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