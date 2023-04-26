الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط تهريب 8 آلاف لتر مواد بترولية إلى السوق السوداء بالمنوفية

مواد بترولية
مواد بترولية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية  في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق  مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن  تلك الحملات  قد أسفرت  اليوم  الأربعاء  عن  تحرير (165) محضر تموينى متنوع  ما بين (89) مخالفات مخابز و (76) مخالفات أسواق  بنطاق المحافظة.

كما لفت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم ضبط كمية قدرها (3520) لتر بنزين 80 وكمية قدرها (4600) لتر سولار بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بشطانوف مركز أشمون  وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، وقد تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المديرة المسئولة عن المحطة لتلاعبها في كميات المواد البترولية المثبتة في الدفاتر الخاصة بالمحطة ، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة لعب الأطفال بناحية شارع بورسعيد لحيازته (2400 ) قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الأسواق.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية  و بالتعاون التام  مع الإدارات التموينية  مرورهم  الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين. 

إحكام الرقابة علي الأسواق التجارة الداخلية اشتراطات الصحية التموين والتجارة الداخلية البترولية إحكام الرقابة

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