التحقيق فى تمزيق جسد صيدلى داخل منزله بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس الجزئية، الأربعاء، التحقيق في واقعة تمزيق جسد صيدلي على يد طالب في منزله بسبب خلاف حول دفع إيجار الشقة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل طبيب صيدلي طعنًا بالسكين، على يد طالب بكلية الحقوق بسبب مطالبته بدفع إيجار الشقة فقرر التخلص منه.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طبيب صيدلي 59 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.