مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفرشكر بالقليوبية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم توك توك أثناء السير بطريق طراد النيل في قرية كفرشكر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بتوك توك آخر بطريق طراد النيل كفرشكر قرية كفر على شرف الدين، مما نتج عن الحادث مصرع أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق لعدم تعطيل حركة المرور بالطريق حفاظًا على مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

